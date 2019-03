Dovizioso siegt nach Duell mit Marquez, Rossi 5.

Baldassari siegt

In der Moto2 sorgte der vorjährige MotoGP-Pilot Tom Lüthi in seinem ersten Moto2-Rennen seit langem mit einer starken Aufholjagd für die Szenen des Abends. Em Ende verpasste der Schweizer den Sieg gegenüber dem Italiener Lorenzo Baldassarri um nur wenige Tausendstel. Brad Binder kam in der nun mit Triumph-Dreizylinder-Motoren gefahrenen Klasse als bester KTM-Fahrer über Platz 12 nicht hinaus.