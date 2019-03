Wetterprognose: Es wird stürmisch und wechselhaft

Am Dienstag verbleibt der Ostalpenraum in einer nordwestlichen Strömung, die in rascher Folge Frontensysteme heranführt. Damit bleibt das Wetter wechselhaft, vor allem während der ersten Tageshälfte sind im Osten noch Störungsreste mit etwas Niederschlag in Form von Schnee- oder Graupelschauern zu erwarten. Sonst ist es sonnig, ehe von Westen her neuerlich hohe Wolkenfelder einer Warmfront aufziehen. Im Westen ist es schwach windig, sonst bläst lebhafter Nordwestwind. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen minus drei und plus drei, die Tageshöchstwerte zwischen sechs und zwölf Grad.