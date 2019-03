Überfall in Tirol: Fahndung wurde fortgesetzt!

Die Intensivfahndung nach jenem bewaffneten Unbekannten, der am Samstag - wie berichtet - kurz vor Geschäftsschluss die Filiale einer Supermarktkette in Götzens (Bezirk Innsbruck Land) überfallen hat, wurde am Sonntag fortgesetzt. Der Räuber bedrohte die Kassierin mit einer Faustfeuerwaffe und erbeutete einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag.