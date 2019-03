Kim Jong Un baut seine Raketenanlagen wieder auf

Die von US-Präsident Donald Trump vor einer Woche als „produktiv“ bezeichneten Gespräche zur atomaren Abrüstung mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Vietnams Hauptstadt Hanoi waren offenbar weniger erfolgreich als behauptet. Ganz im Gegenteil: Nach Angaben von Experten in den USA baut Nordkorea offenbar eine Raketenstartanlage in raschem Tempo wieder auf.