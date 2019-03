Einbrecher kurz vor Abreise geschnappt

Seelenruhig durchsuchte der Täter am Wochenende den Keller des niederösterreichischen Einfamilienhauses, arbeitete sich in die Wohnräumlichkeiten vor und durchstöberte die Zimmer. Mit Bargeld und Schmuck im Gepäck verließ der Slowake dann wieder das Gebäude. Doch eine aufmerksame Nachbarin (63) bemerkte den Einbrecher und alarmierte sofort die örtliche Polizei. Die Exekutive leitete in Windeseile eine Großfahndung in der Umgebung ein. Auch ein Helikopter stand dabei im Einsatz. Am Bahnhof in Bruckneudorf schnappten die Fahnder schließlich den Kriminellen.