Bundesheer-Soldaten bekommen eine neue Tarnuniform

Der Minister - der übrigens auch Vater wird - betont, dass die Steiermark besonders von der Modernisierung der Truppe profitiert. Die neue Pandur-Radpanzer-Flotte wurde im Jänner in Strass übergeben, die Ausschreibung für die neuen Hubschrauber in Aigen im Ennstal liege voll im Plan, und die Airpower im September am Fliegerhorst in Zeltweg konnte sichergestellt werden.