Ferrari-Superstar Vettel zeigt allen den Auspuff

Ferrari-Star Sebastian Vettel hat zum Abschluss der Formel-1-Testfahrten vor dem Saisonstart am 17. März in Melbourne die bisher schnellste Zeit des Jahres erzielt! Der 31-jährige Deutsche wurde am Freitag auf dem Circuit de Catalunya in Montmelo bei Barcelona in 1:16,221 Minuten gestoppt. Aber nur drei Tausendstel dahinter folgte bereits Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes auf Platz zwei.