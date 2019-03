Games with Gold: Neues Spiele-Futter für die Xbox

Neuer Monat, neue „Games with Gold“: Im März können sich Xbox-Besitzer auf „Plant vs. Zombies Garden Warfare 2“ (vom 16. März bis 15. April für Xbox One verfügbar), „Adventure Time: Pirates of the Enchiridion“ (vom 1. bis 31. März für Xbox One verfügbar), „Star Wars Republic Commando“ (vom 1. bis 15. März für Xbox One und Xbox 360 verfügbar) sowie „Metal Gear Rising: Revengeance“ (vom 16. bis 31. März für Xbox One und Xbox 360 verfügbar) freuen. Mehr dazu im Trailer.