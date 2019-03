Eisbullen setzen jetzt auf Plan B(rucker)

Aufbruchstimmung in der Eisarena! Die war nach dem Poss-Rauswurf beim ersten Training am Mittwoch spürbar. Vor allem Kommunikation war groß geschrieben. Forciert vom neuen Headcoach Andi Brucker, aber auch von Niklas Hede (Fin), der seit 2015 in der Akademie ist, den vakanten Co-Trainerpart übernommen hat. Eben durch Bruckers Aufstieg.