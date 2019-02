Tennis-Star Nadal kehrt eindrucksvoll zurück

Auch die Nummer 3 im ATP-Ranking, Alexander Zverev, der seit Melbourne nur Davis Cup in Frankfurt gespielt hat, startete beim stark besetzten Hartplatzturnier in Mexiko mit einem 6:3,6:3 ins Turnier. Er besiegte den Australier Alexei Popyrin, der in der zweiten Australian-Open-Runde von der Aufgabe von Dominic Thiem profitiert hatte, mühelos.