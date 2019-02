Polizei-Heli rettete Freerider vom Kitzsteinhorn

Der Tscheche kam am Montagnachmittag am Kitzsteinhorn in Kaprun von einer markierten Freeride-Piste ab. Obwohl der 37-Jährige bemerkte, dass er den richtigen Weg verlassen hatte und dazu das Gebiet nicht gut kennt, wollte er selbst versuchen ins Tal zu kommen. Dabei geriet er allerdings in den Breitriesengraben und stand plötzlich im felsigen Gelände. Weil er weder vor noch zurück kam, alarmierte er die Bergretter.