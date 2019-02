So aktivieren Sie den Dark Mode von Windows 10

Sogenannte Dark Modes sind nichts Neues. Apps wie zum Beispiel der Kurznachrichtendienst Twitter bieten die Option zur „Verdunkelung“ bereits seit Jahren. „Windows 10“ hat die Funktion mit dem Anniversary Update erhalten. Einmal aktiviert, werden einige Fenster (nicht alle) des Betriebssystems in ein dunkles Farbschema getaucht, um die Helligkeit des Bildschirms zu reduzieren. Dies ist praktisch, wenn man den Computer in einer dunklen Umgebung nutzt (zum Beispiel im Schlafzimmer), eine andere Person im Raum aber nicht mit dem Licht des grellen Bildschirms stören will. Zudem sollen die dunklen Fenster verhindern, dass uns das Licht des Screens wachhält.