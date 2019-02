„Die fünf Richtigen“ zur richtigen Zeit!

Doch so einfach den Lawinenhang hinunter zu fahren, war unmöglich. Christian: „Wir hörten Setzungsgeräusche und wollten weitere Personen und auch uns selbst nicht gefährden!“ Als ortskundige Radentheiner und Bad Kleinkirchheimer wussten sie aber sofort, wie sie über einen Ziehweg zum Unglücksort kommen konnten. Bei der Talstation des Muldenschlepperliftes trafen die drei auf Bergretter Wolfgang Marbler. „Ich war an diesem Tag Skifahren, saß in der Gondel und fuhr genau in jenem Moment über den Lawinenkegel, als ich die Alarm-SMS erhielt.“ Wolfgang wedelte zum Einsatzort und traf beim Muldenschlepper auf die drei anderen Skifahrer.