FPÖ sucht mittels Schreiben Versöhnung mit Israel

Die Freiheitliche Partei bemüht sich um eine Verbesserung der Beziehung zu Israel. In einem versöhnlich gehaltenen Brief an Botschafterin Talya Lador-Fresher geht FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker auf „angebliche rechtsextreme Vorfälle“ ein. So seien etwa Vorwürfe, bei Veranstaltungen der Partei sei der Hitlergruß gezeigt worden, „im Nachhinein eindeutig widerlegt“ worden, heißt es in dem Schreiben.