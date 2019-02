Becker lobt Thiem: „Ihm fehlt nicht viel“

Sie meinten einmal, Thiem hat das Pech, in so einer Top-Generation aktiv zu sein ...

Im Idealfall schlägt man Superstars irgendwann, weil man besser wird und nicht sie älter. Nadal etwa hat Paris elfmal gewonnen, Federer Wimbledon acht- und Djokovic die Australian Open siebenmal. Die drei beherrschen noch immer alles. Es liegt an Jüngeren wie Thiem, den nächsten Schritt zu machen.