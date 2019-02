Rendi-Wagner: „Es ist Zeit, rote Linien zu ziehen“

Europas Sozialdemokraten (SPE) haben am Samstag in Madrid im Rahmen eines europäischen Parteikongresses ihr Wahlprogramm für die Europawahlen am 26. Mai vorgestellt. Ein „Neuer Sozialvertrag für Europa“ lautet das Motto. SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner meinte in ihrer Rede, dass es vor allem angesichts des Einflusses rechter Parteien in Europa „an der Zeit ist, rote Linien zu ziehen“.