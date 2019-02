VIP-Gewinner: Traumtage dank der „Kronen Zeitung“

Umfassendes VIP-Paket

Und das zu Recht - denn das „Krone“-VIP-Paket, das die zwei gewonnen haben, hat es in sich: Neben zwei Übernachtungen beinhaltet es VIP-Tickets GOLD sowohl für die heutigen zwei Langlauf-Skiathlon-Bewerbe in Seefeld als auch für den Team-Bewerb der Skispringer am Bergisel, der morgen in Innsbruck stattfindet. Und das Gewinner-Paar darf am exklusiven Abend-event in der Ski Austria Lounge teilnehmen.