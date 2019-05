So lecker ist die Restl-Küche!

Knödl vom Vortag? Altes Brot? Ein halb offenes Joghurt? All diese Lebensmittel können Sie noch verwerten. Aufgrund der hohen Nachfrage herrscht in Österreich eine Überproduktion von Lebensmitteln, die dazu führt, dass ein hoher Anteil an noch genießbarem Essen weggeworfen wird. Einige Organisationen setzen sich gegen diese Verschwendung ein und auch bei den Individuen herrscht ein immer größeres Bewusstsein für nachhaltiges Einkaufen.