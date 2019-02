„Krötentaxis“ werden wieder gesucht

Während in Wien bereits Tunnel mit Leitsystemen die Tiere sicher auf die andere Straßenseite bringen, gibt es im Burgenland Schutzzäune. Mithilfe dieser werden die Tiere von der Fahrbahn abgehalten und zu im Boden eingegrabenen Fangkübeln geleitet. Dort werden sie schnellstmöglich eingesammelt und sicher über die Straße gebracht. „Das wird unter anderem durch freiwillige Helfer ermöglicht, die im Frühjahr bereit sind, die Zäune zu kontrollieren und ,Krötentaxi‘ zu spielen“, so Csarmann. „Ohne ehrenamtliche Hilfe wäre das nicht möglich.“ Vor allem in Bad Sauerbrunn und in Pöttsching werden derzeit noch Helfer gesucht.