Der Steirer-Stoff, der zur Legende wurde

Das Besondere am Loden der Steiner-Dynastie sei der behutsame Umgang mit dem Material, so der mittlerweile 37-jährige Chef. „Wir arbeiten mit sehr alten Maschinen, die brauchen ihre Zeit, strapazieren dafür aber die Wolle weniger. Außerdem trocknen wir den fertigen Loden nach wie vor an der frischen Luft anstatt mit Heißluft oder einer Presse. So hat die Wolle Zeit zum Ausatmen, und das merkst du an der Qualität.“