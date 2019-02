Schüler tauchen in virtuelle Arbeitswelten ein

Bei Knapp können die Schüler in die virtuelle Welt des Automatisierungsspezialisten eintauchen. Mit VR-Brille und Joysticks bewegt man sich interaktiv durchs Lager, erlebt so Technologie hautnah. An den virtuellen Arbeitsplätzen müssen die Schüler bei der Zusammenstellung der Aufträge ihre spielerischen Fähigkeiten beweisen - Schnelligkeit und Geschick sind gefragt. Am Stand des Leiterplattenherstellers AT&S wiederum wartet eine eindrucksvolle Riesen-Carrera-Bahn.