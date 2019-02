„Blütenzauber“ in der Klasse

Dass in einer Landwirtschaftlichen Fachschule ein Seminar über Blüten auf dem Stundenplan steht, verwundert nicht. Allerdings denkt man landläufig dabei eher an knospende Pflanzen in Wald und Flur. In Warth ging es dabei jedoch um den Schutz vor Kriminellen. Denn im Wirtschaftskunde-Unterricht wurden die Mädchen und Burschen mit den Sicherheitsmerkmalen der Euro-Banknoten vertraut gemacht. Immerhin ist die Zahl der sichergestellten „Blüten“ im vergangenen Jahr allein in Niederösterreich um mehr als zehn Prozent angestiegen, die „Krone“ berichtete.