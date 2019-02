Schwerfahrzeug mittels Spezialkran geborgen

Ein Sattelkraftfahrzeug ist am Montag in der Waldviertler Stadtgemeinde Raabs an der Thaya über eine Böschung gestürzt. Der Lkw wurde in einem aufwendigen Einsatz mithilfe eines Spezialkrans geborgen. Der Lenker blieb unverletzt. Da weder Lkw noch Auflieger gröbere Schäden aufwiesen, konnte die Fahrt fortgesetzt werden.