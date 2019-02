Verliebter Fahrschulbesitzer ist seinen Schein los

Sonntagfrüh bretterte der 23-Jährige mit seinem Porsche Panamera im Windschatten eines mit Blaulicht fahrenden Transporters mit Organspenden über die Westautobahn in Richtung Deutschland. Ziel des Rasers: seine in Stuttgart lebende große Liebe, der er so schnell wie möglich einen Verlobungsring an den Finger stecken wollte.