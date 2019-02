So hat man Meghan Markle noch nie gesehen

Wie „The Hollywood Reporter“ offiziell bestätigte, hat das Filmvertriebs-Unternehmen Artist Rights Distribution die Rechte an einem TV-Mehrteiler, in dem Meghan Markle mitwirkte, erworben. Das Remake des Dokumentarfilms „The Boys and Girls Guide to Getting Down“ handelt von einer Gruppe feierwütiger Singles in ihren Zwanzigern. Darin spielt die Ex-„Suits“-Schauspielerin die Rolle der Dana, ein richtiges Partygirl.