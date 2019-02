Klagenfurt: Neue Regelung in der Bahnhofstraße

Autofahrer müssen sich in der Klagenfurter Innenstadt auf eine wesentliche Neuerung einstellen: Bisher zählte der Fleischmarkt zu einer beliebten Abkürzungsstrecke an der Bahnhofstraße in Klagenfurt. Doch jetzt will die Stadtpolitik die Einbahn umdrehen und den Fleischmarkt damit praktisch autofrei machen.