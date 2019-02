Vatikan-Rechtler auf Liste von Missbrauchstätern

Im Skandal um sexuellen Missbrauch in der Kirche ist ein weiterer Verdachtsfall aufgetreten: Joseph Punderson (70), leitender Mitarbeiter am höchsten Vatikangericht, steht auf einer Liste seiner früheren Diözese Trenton mit rund 200 „glaubhaft beschuldigten“ Missbrauchstätern aus dem US-Staat New Jersey. Unterdessen wurde der frühere Erzbischof von Washington, Theodore McCarrick, wegen „sexuellen Fehlverhaltens“ aus dem Priesteramt entlassen, wie der Heilige Stuhl am Samstag mitteilte.