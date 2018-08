Erzbischof Vigano bangt jetzt um sein Leben

US-Kardinal hält Rücktrittsforderung für legitim

Der US-Kardinal Raymond Burke sieht die Rücktrittsforderung Viganos an den Papst grundsätzlich als legitim an. „Jeder kann sie gegenüber jedem Oberhirten stellen, der sich in der Ausübung seines Amtes schwerwiegend verfehlt, aber die Fakten müssen geprüft werden“, sagte Burke der italienischen Zeitung „La Repubblica“. Mit Blick auf Franziskus könne er allerdings nicht sagen, ob dieser Fehler begangen habe. Der frühere Leiter des Obersten Gerichtshofes des Vatikan sprach in dem Interview mit der italienischen Zeitung auch ein grundsätzliches „Problem“ im Vatikan an: Manche Kirchenmänner „vertreten eine offene und verfehlte Haltung hinsichtlich der Homosexualität“. Es gebe „Versuche, die Lehre der Kirche zu relativieren, nach der ein homosexueller Akt in sich schlecht ist“, so Burke.