Hirscher: „2. Platz heißt aber auch 1. Verlierer!“

Zu Kristoffersen meinte er: „Er hat das mit Bravour gemeistert. Gratulation an Henrik, er ist ein verdienter Weltmeister. Er hat das Gerät heute zweimal gnadenlos runtergedrückt“, sagte der 29-Jährige im Zielraum. Seine eigene Medaille sei sehr viel wert, eine weitere im Medaillen-Koffer. Auf die Erkrankung wollte er sich nicht ausreden. „Natürlich war es nicht lustig in den letzten zwei Tagen, aber da haben wir schon Schlimmeres durchgemacht.“ Sicher sei so eine Vollbelastung nicht super, er hoffe, er könne am Sonntag im Slalom wieder voll angreifen. „Das Wichtigste ist, dass ich nach so einem Tag wie heute keinen Rückfall bekomme. Und die Tendenz weiter so verläuft.“