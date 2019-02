1500 Schüler demonstrierten für den Klimaschutz

Treffpunkt für die jungen Steirer war der Mariahilferplatz, der Demonstrationszug führte dann zum Hauptplatz. Die Schüler sorgen sich um ihre Zukunft unseres Planten und fordern endlich Taten der Politik ein. „Es ist fünf nach zwölf“, so Lena Stuhlpfarrer von der Schülerplattform. „Fridays for the Future“ nennen sich diese Kundgebungen, die in immer mehr Städten stattfinden.