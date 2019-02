„Conan der Cimmerier“ - Nichts für schwache Nerven

Conan der Cimmerier: Die Königin der schwarzen Küste

Die Geschichten um den wortkargen Helden erinnern an Ian Fleming‘s James Bond. Es gibt keine wirkliche Reihenfolge, jeder ist dazu eingeladen mit dem nächstbesten Band zu starten. So geht es auch mit dem ersten Band los, den der Splitter Verlag ins Deutsche übersetzt, textlich zeichnete sich hier Jean-David Morvan verantwortlich, während die Zeichnungen von Pierre Alary sind. Es beginnt mit einer auswegslosen Situation mit dem Mann, den man schon als König, Söldner, Dieb, prophezeites Kind gesehen hat. Die Flucht gelingt, mit dynamischen Zeichnungen rettet er sich auf ein Schiff zur Überfahrt. Wo sich der Barbar befindet, ist oft eine schöne Frau nicht fern und so trifft er bald auf die Piratenbraut Belit, die nicht nur einen Hang gegenüber allem was glänzt hat, sondern sich auch als selbstständige, durchsetzungsstarke Frau präsentiert. Gemeinsam geht es in stimmungsvollen Bildern in versunkene Städte und in den Kampf gegen auswechselbare Gegner. Dem Cimmerier, dem gerade tiefe Emotionen fremd zu seien scheinen, werden Verlust und Liebe, Tod und Leben und die Brutalität einer hierachischen Welt an den Kopf geworfen.



Howard/Morvan/Alary, ISBN: 978-3-96219-202-0, Splitter Verlag