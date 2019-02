Keine neuen Kraftwerke an der Mur

Bereits am 22. Jänner hatte sich Leben bei der Eröffnung des neuen Unesco-Biosphärenparks in den slowenischen Auen gegen neue Kraftwerke an der Mur ausgesprochen. „Der Fluss mit seinen Feucht- und Überschwemmungsgebieten ist einzigartig - und überdies reich an Kulturerbe“, sagte er da. Nun erließ er tatsächlich das „Dekret über die Aufhebung der Konzession“ für neue Stromerzeugungsanlagen an der Mur zwischen Sladki Vrh (gegenüber Weitersfeld) und Veržej etwa 40 Kilometer flussabwärts.