Wiener Linien lassen schwule Fußballfans schmusen

Am Valentinstag geht es darum, seinen Lieben besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Die Wiener Linien haben davon am diesjährigen Tag der Liebe - zumindest auf Facebook - jede Menge bekommen. Allerdings nicht in Form von Blumen oder Pralinen, sondern durch zahlreichen Kommentare, die User unter das aktuellste Bild des Öffi-Unternehmens schrieben. Darauf zu sehen: zwei Männer, die sich in der U-Bahn küssen.