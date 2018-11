Essverbot in allen Wiener U-Bahnen ab 15. Jänner

Heftige Kritik am Essverbot

Das Essverbot in der Wiener U-Bahn hat auch für teils heftige Kritik gesorgt. Zuletzt war sogar die Donnerstagsdemo gegen die Bundesregierung vorübergehend in eine Anti-Essverbots-Kundgebung umgewandelt worden. Auch die begleitende Kampagne, in der Essen in der U-Bahn mit schweren Straftaten gleichgesetzt wird, war nicht unumstritten. Dass die Verkehrsbetriebe Jobangebote inzwischen ausgerechnet auf Pizzakartons verbreitet, kam bei zahlreichen Social-Media-Usern ebenfalls nicht gut an.