Serienkiller malt in Haft Porträts seiner Opfer

Samuel Little (78) verbüßt derzeit eine dreifach lebenslange Haftstrafe im US-Bundesstaat Texas. Der Ex-Boxer war 2012 in einer Obdachlosenunterkunft im US-Bundesstaat Kentucky festgenommen und wegen Drogenvergehen nach Kalifornien überstellt worden. Drei Morde konnte man ihm mittels DNA-Spuren nachweisen, doch es dürften weit mehr gewesen sein. Sein mörderisches Treiben führte den Ex-Boxer durch die ganzen USA, von Miami bis Houston schlug er zu. Die Morde erstrecken sich auf den Zeitraum zwischen 1970 und 2005, wobei Little seine Opfer dabei ganz gezielt ausgewählte, so FBI-Profilerin Christina Palazzolo in einem Bericht auf der Website des FBI.