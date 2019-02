Tiroler Koch Media kauft Prager Warhorse Studios

Die Prager Warhorse Studios beschäftigen derzeit 120 Leute, am Tiroler Sitz von Koch Media in Höfen werden 145 Mitarbeiter beschäftigt. Koch Media will den Mitarbeiterstand sowohl in Prag als auch in Höfen weiter ausbauen und den Umsatz heuer um ein Viertel steigern. Koch Media wurde 1994 von Franz Koch und Klemens Kundratitz gegründet. Der Konzern ist ein internationaler Produzent und Vermarkter von PC- und Konsolenspielen, Infotainment-CDs, Software und Filmen auf DVD und Blu-ray. Auch einige Kinolizenzen befinden sich im Programm.