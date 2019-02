Mandy Moore erhebt schwere Vorwürfe gegen ihren Ex

Anzügliche Chat-Botschaften an 14-Jährige?

Adams habe auch anderen Frauen einerseits Karrierehilfen angeboten, sie dann aber bedrängt, wenn sie nicht auf seine sexuellen Forderungen eingehen wollten, hieß es in den Vorwürfen weiter. Unter anderem soll der Musiker mit einem 14-jährigen Fan in Online-Botschaften anzüglich geworden sein.