FP-Graz stellt klar: Gondel UND Bim-Ausbau kommen

Am Dienstagabend kamen ca. 170 Grazer zu einer Bürgerversammlung im Wirtshaus Roschitz, bei der über die geplante Seilbahn auf den Plabutsch diskutiert wurde. Diese sei ein „Nice-to-have“ – also etwas, was man zwar gerne hätte, aber nicht wirklich braucht –, der Straßenbahnausbau wäre wichtiger, sagen viele Leute, wenn man sie nach ihrer Meinung fragt.