Diesen Trend wollen jetzt alle haben!

Wenn Sie auch mal Lust auf etwas Neues haben, sollten Sie diesen Nageltrend unbedingt ausprobieren! Die Babyboomer-Nägel erinnern an French Nails, allerdings liegt das Hauptaugenmerk auf Gelnägel im soften Ombré Look. Um den Look ganz einfach nachzustylen, brauchen Sie folgende Utensilien: