Frau buchte Appartement, das es gar nicht gibt

Eine 55-jährige Schweizerin, die in Tirol lebt, wurde Opfer eines Online-Betruges. Im Glauben ein schönes Skiwochenende in St.Anton zu buchen überwies sie einen vierstelligen Eurobetrag. Das Appartement, in dem sie sich mit ihrer Familie entspannen wollte, gibt es aber gar nicht - und das Geld ist natürlich auch weg.