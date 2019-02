Vonn zu Abschied: „Kann nicht mehr weinen“

Auf ihrer Interviewrunde nahm Vonn all ihre Medaillen mit, acht bei Weltmeisterschaften und drei bei Olympischen Spielen, davon glänzen drei in Gold. Sie sei so dankbar für diese Bronzemedaille, sagte die 34-Jährige nach dem letzten großen Auftritt ihrer Sport-Laufbahn. Jeder kenne ihre Mentalität, wegen der Bereitschaft, so viel zu riskieren, habe sie so viel gewonnen, sei aber auch so viel gestürzt und hätte sich all die Verletzungen zugezogen.