„Wer zumutbare Jobs ablehnt, wird sanktioniert“

Die Arbeitslosigkeit in Tirol sinkt weiter, wenn auch nicht mehr so stark. Damit von der guten Wirtschaftslage alle Bevölkerungsschichten profitieren, setzt das Arbeitsmarktservice Tirol Maßnahmen. In den Bezirken spürt man den Aufwind überall stark, auch wenn Landeck und Lienz nach wie vor negativ herausstechen.