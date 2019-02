AK-Wahl: Vorarlberger Schwarze verlieren Absolute

Durchwachsene Resultate für die schwarzen Arbeiterkammervertreter im Westen: In Vorarlberg verlor die ÖAAB/FCG-Fraktion mit AK-Präsident Hubert Hämmerle an der Spitze überraschend die absolute Mehrheit. In Tirol musste sie Verluste hinnehmen, konnte aber die absolute Mehrheit halten. In beiden Bundesländern gewann die sozialdemokratische Fraktion dazu, in Tirol auch die freiheitlichen AK-Vertreter.