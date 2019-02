AK-Wahl: Geringes Interesse in Salzburg

Die Auszählung beginnt am späten Freitagabend. Am Samstag wird das vorläufige Ergebnis um 00.01 Uhr im Internet veröffentlicht. An einem überwältigenden Sieg der SPÖ-Gewerkschafter (FSG) zweifelt niemand. Vor fünf Jahren erreichte die FSG mit AK-Präsident Sigi Pichler ein Rekordergebnis von 69,46 Prozent. Peter Eder, der im April des Vorjahres von Pichler übernommen hatte, wurde im Wahlkampf als „starker Präsident“ beworben. Sein großes Ziel war es, das Ergebnis von 2014 zu halten.