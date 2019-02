Der Zwischenbericht soll im Sommer entstehen

Die mit der Aufarbeitung der Missbrauchsvorwürfe gegen das frühere Mädchenheim Martinsbühel in Zirl in Tirol betraute Dreierkommission will im Sommer einen ersten Zwischenbericht vorlegen. Dies teilte das Land am Freitag in einer Aussendung mit. Indes wurden die weiteren Mitglieder der Kommission bekanntgegeben, deren Vorsitz die Psychotherapeutin Margret Aull führen wird.