Nach Beamten-Mord: Bruder tauchte in Behörde auf!

Das war ganz, ganz schlechtes Timing! Nach dem gewaltsamen Tod eines Beamten in der BH Dornbirn in Vorarlberg - wir berichteten - spazierte am Freitag der Bruder des mutmaßlichen Täters schnurstracks in das Gebäude - und löste ungewollt eine Panik aus. Die Polizei rückte mit 40 (!) Mann an.