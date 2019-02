Diese Vierbeiner suchen ein neues Zuhause

Der freundliche Kangal-Mischlingsrüde Billy (zwei Jahre alt) ist sehr aktiv und gerne in der freien Natur unterwegs. Billy wünscht sich ein kinderloses Zuhause am Land. Terminvereinbarungen und Rückfragen im TierQuarTier Wien unter Tel.: 01/734 11 02/115 oder an die E-Mail-Adresse hundevergabe@tierquartier.at.