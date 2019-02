Auch SPÖ für verpflichtenden Lkw-Abbiegeassistent

Leichtfried spricht sich auch dafür aus, diesen Schritt nicht erst 2024 zu machen - dann tritt eine entsprechende EU-weite Vorschrift in Kraft - „sondern so früh wie möglich“ sämtliche Lkw aufzurüsten. Er hat für seinen Nachfolger im Verkehrsministerium, Norbert Hofer (FPÖ), auch einen Tipp parat, wie das umgesetzt werden könne: „Es braucht kein neues Gesetz, nicht einmal die Änderung in einem Gesetz. Das kann per Verordnung des Ministers umgesetzt werden.“