Feuer gelegt: Anklage gegen Schubhäftlinge erhoben

Die Flammen waren am 14. September gegen 22.30 Uhr in einer im ersten Stock des Anhaltezentrums gelegenen Zelle ausgebrochen. Wie ein von der Justiz eingeholtes Gutachten eines Brandsachverständigen ergab, wurde an mindestens drei verschiedenen Stellen Feuer gelegt. Die Schubhäftlinge dürften Matratzen und Bettzeug entzündet haben. Zuvor hatten sie auf Deutsch einen Abschiedsbrief mit ihren Abschiebeterminen aufgesetzt. In dem Schreiben verwiesen sie sinngemäß darauf, dass alles keinen Sinn mehr habe und sie keine Zukunftsperspektive hätten. Die Männer waren zum Tatzeitpunkt seit mehreren Wochen, der 18-Jährige fast zwei Monate in Schubhaft gesessen.