Matthias Mayer sauer: „Es zipft mich brutal an!“

2014 bei den Olympischen Spielen in Sotschi fuhr Mayer im Super-G an einem Tor vorbei, ebenso 2017 bei der WM in St. Moritz. Daran nochmals erinnert, musste auch der an sich eh immer gut gelaunte Mayer in dieser doch bitteren Stunde auflachen. „Ja, ist so. Leider war das nicht das erste Mal. Wieder hergeschenkt, muss ich ganz einfach sagen“, zog der 28-Jährige enttäuscht von dannen. Auch Routinier Hannes Reichelt sah das Ziel nicht, lange ärgern helfe nicht, aber er würde schon gern einmal „wo drauf einschlagen“, erklärte der 38-Jährige. „Man muss Gas geben. Es war ein bisserl dumm, ich wusste schon, dass da die Welle ist, aber ich habe sie nicht wirklich gesehen. Der Ausfall war eine Folgeerscheinung der Traverse, wo ich den Patzer gehabt habe, da habe ich mir gedacht, jetzt muss ich im unteren Bereich alles riskieren, um noch irgendwas aufzuholen, das war dann zu viel.“